«Кальяри» дома потерпел разгромное поражение от «Наполи»: повиниться к болельщикам пошел даже маскот-фламинго

Аутсайдер итальянской Серии А «Кальяри» потерпел разгромное поражение от «Наполи» в домашнем чемпионате в прошедшие выходные.

«Кальяри» принимал команду Антонио Конте на домашнем стадионе, на глазах у своих болельщиков, но не смог толком противостоять грозному сопернику. «Наполи» пошел в атаку с первых минут и к концу матча счет был 4:0 в их пользу. Авторами голов стали Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Ромелу Лукаку и Алессандро Буонджорно.

После такой игры футболистам «Кальяри» ничего не оставалось, кроме как просить прощения у болельщиков за такое зрелище. Поражение настолько повлияло на «Кальяри», что даже фламинго Пулли, маскот команды, подошел к трибунам вместе с игроками, чтобы попросить прощения у зрителей.

Кадр с понурившей голову птицей разлетелся по сети. Болельщики оценили:

💬«Истинный признак человека или птицы — это умение достойно принимать последствия и срыгивать пищу в пищевод новорожденного».

💬«Он был там и принял поражение, как мужчина...нет, как птица!».

💬«Вот и стой там, Пулли! Подумай о том, что ты наделал!».

💬«Душераздирающее зрелище!».