«Он заслуживает тюрьмы». Парикмахера Месси требуют уволить – все из-за новой прически

Лео Месси не играл с июля, как травмировался в финале Копа Америка. Аргентинец ярко вернулся в прошлые выходные и сделал 2+1 против «Филадельфии». Но сейчас все обсуждают не его голы: взгляните на прическу.

Фанаты в шоке. Некоторые требуют нового парикмахера для Лео.

• «Ищите парикмахера Месси прямо сейчас».

• «Арестуйте парикмахера Месси как можно скорее, что это такое?»

• «Парикмахер Месси может быть его самым большим ненавистником, что это за фигня».

• «Это его худшая прическа за все время».

• «Этот парикмахер Месси заслуживает тюрьмы за такую стрижку»