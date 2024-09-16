Первый матч «Реала» в Лиге чемпионов рассудит арбитр, которого ранее избил президент турецкого клуба

Действующий чемпион Европы «Реал Мадрид» возвращается к борьбе в своем любимом турнире. Уже завтра команда Карло Анчелотти примет на «Бернабеу» «Штутгарт» в рамках Лиги чемпионов. Матч рассудит турецкий арбитр Умут Мелер, а за VAR будет отвечать голландец Роб Диперинк.

38-летний Мелер уже знает, что значит судить «Реал» на «Бернабеу». Турок работал на матче прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Брагой», игра закончилась разгромом португальцев 3:0. На матчах «Штутгарта» турецкому арбитру работать еще не доводилось.

Умут Мелер попал в заголовки газет всего мира в конце прошлого года, когда на него напал президент турецкого «Анкарагюджю». В матче Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Ризеспором», который завершился со счетом 1:1, Мелер удалил игрока «Анкарагюджю» двойной желтой карточкой на 50-й минуте встречи, что вызвало протесты болельщиков.

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа не раздумывая, спустился на траву и ударил Мелера по лицу – арбитр упал от удара. Уже на земле его продолжили бить ногами два человека, которые подошли поддержать президента.

Арбитр попал в больницу, ходили слухи, что он собирается уйти из судейства. Эта агрессия вызвала реакцию всего футбольного мира, а также правительства Турции. Нападавшие оказались в заключении, а Фарук Коджа был отстранен от спортивной деятельности на всю жизнь.