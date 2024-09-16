Игроки «Арсенала» не отбили пять детям в футболке «Тоттенхэма», а затем их ровесник начал потасовку
Матч «Тоттенхэма» и «Арсенала» (0:1) получился богатым на желтые карточки и эмоции, но дерби Северного Лондона началось еще в подтрибунке.
Когда игроки команды Микеля Артеты возвращались в туннель после разминки, четыре мальчика в форме «шпор» ждали с протянутыми руками, чтобы получить приветствие от игроков «Арсенала», но многие были проигнорированы.
Мгновением позже юноша, выходящий за руку с игроками гостей, толкнул ровесника в футболке соперника.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.