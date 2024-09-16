Игроки «Арсенала» не отбили пять детям в футболке «Тоттенхэма», а затем их ровесник начал потасовку

Матч «Тоттенхэма» и «Арсенала» (0:1) получился богатым на желтые карточки и эмоции, но дерби Северного Лондона началось еще в подтрибунке.

Когда игроки команды Микеля Артеты возвращались в туннель после разминки, четыре мальчика в форме «шпор» ждали с протянутыми руками, чтобы получить приветствие от игроков «Арсенала», но многие были проигнорированы.

Мгновением позже юноша, выходящий за руку с игроками гостей, толкнул ровесника в футболке соперника.