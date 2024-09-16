Бруну Фернандеш поздравил Джейдона Санчо с успешным дебютном в «Челси»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поздравил Джейдону Санчо после того, как вингер был признан лучшим игроком матча в составе «Челси».
Санчо вышел на замену и отдал голевую передачу на Кристофера Нкунку, забившего победный гол в ворота «Борнмута» в прошедшую субботу. Игра завершилась со счетом 1:0.
24-летний футболист сделал пост в социальных сетях после победы, а его бывший одноклубник из «Юнайтед» Фернандеш стал одним из многих, кто поздравил игрока сборной Англии.
«Рад дебютировать в «Челси» и увенчать дебют победой! 🅰️💪🏼», — написал Санчо.
«Ты классный игрок 🔥. Продолжай улыбаться», - ответил Бруну.
Санчо присоединилась к «синим» в конце прошлого месяца по договору аренды с правом выкупа.