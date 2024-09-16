«Какого ### ты свистишь»? Глупость тура: нахамил судье на две желтые за три минуты

Мастер из Сегунды.

Две желтые за три минуты – такое курьезное удаление в матче испанской Сегунды. Герой – полузащитник «Эльденсе» Давид Тимор, недопонявший главного судью.

«Его что повышать, что понижать – без разницы». Пособие, как нельзя общаться с судьями

Тимор вышел в старте против «Леванте» и проводил спокойный тайм, но в концовке завелся.

На 6-й добавленной минуте, перед самым перерывом, испанец бурно отреагировал на решение судьи Даниэля Паленсии Кабальеро: «Какого ### [хрена] ты свистишь?» За это – первая желтая.

Через две минуты прозвучал свисток на перерыв, Давид бросил: «Его что повышать, что понижать – без разницы». Намек, что Паленсия Кабальеро только недавно поднялся, лишь с этого сезона судит вторую лигу.

Арбитр услышал и моментально отреагировал – вторая желтая и удаление.

В протоколе все отразили. Coño – то самое слово, которое на русском нам нужно закрывать решетками. Фраза в кавычках в самом конце – как раз про повышение/понижение.

Причем это не единственная красная в матче: на 37-й минуте прямую получил полузащитник Серхио Ортуньо за опасный подкат. А в перерыве арбитр удалил еще и физиотерапевта «Эльденсе» Хосе Висенте Маскароса за фразу «Это позор».

Похоже на флэшмоб. Парад глупости.

Кто такой Тимор: карточки в каждом третьем матче, играл в ЛЕ с «Хетафе», клал со штрафных

34-летний Давид Тимор всю карьеру ездит по скромным клубам, но нигде не задерживается дольше, чем на три года. В основном играл в Сегунде, несколько сезонов мелькал в элите. В последние годы прописался во второй лиге: проводит уже третий сезон.

В Ла Лиге вы могли его видеть за «Леганес», а потом в «Хетафе» – с ними испанец играл и в еврокубках, занимал второе место в группе Лиги Европы-2019/20 при двух победах над «Краснодаром» (наши были третьими) и вылетал в 1/8 финала от «Интера».

С дисциплиной хронические проблемы: 173 карточки (162 желтых и 11 красных) за почти 500 матчей. В среднем каждая третья игра – какое-нибудь наказание от судей.

Хотя в последние сезоны Тимор менее агрессивен: до матча с «Леванте» не удалялся три с половиной года. В мае 2021-го схватил прямую красную... тоже против «Леванте»! С тех пор только желтые, реже обычного.

Давид – оборонительный полузащитник, но раньше регулярно забивал. Часто со штрафных: мощно заряжал с левой и приносил очки. Потом отошел от этих дел и сконцентрировался на обороне.

Если бы еще молчал, когда так хочется прокомментировать работу судей!

Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press