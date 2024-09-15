«Херенвен» Ван Перси мощно влетел «АЗ» − 1:9. Робин воспринял все философски и вспомнил другой болезненный матч

Экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси несколько лет как начал тренерскую карьеру. Сейчас он возглавляет нидерландский «Херенвен». В последнем туре его команда установила клубный антирекорд − проиграла «АЗ» со счетом 1:9. Причем 7 голов пропустили за один тайм.

Такой разгром любого бы выбил из колеи, но не Ван Перси. Тренер утверждает, что все с ним в порядке, тем более в его карьере также были болезненные поражения.

«Это тяжело. В моей карьере будет много ударов. Это очень большая шишка. Мы извлекли из этого матча несколько больше уроков, чем обычно».

«Но это часть футбола. Меня, как и моих игроков, это не травмировало. Ты всегда хочешь извлечь из себя максимум. Для этого нужно падать и снова подниматься.

«Я на своем примере знаю, как это работает. Однажды я также проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 8:2. Это тоже было невесело, но это часть футбольной жизни. Это часть пути каждого, чтобы стать лучшей версией себя».

«Это путь проб и ошибок, но в конце концов именно в такие моменты нужно держать себя в руках. По отношению к игрокам, СМИ, своей семье и друзьям. Футбольный мир может быть довольно жестким».

«В таких ситуациях нужно стоять, выпятив грудь, и гордиться собой и друг другом. Это то, что мы должны продолжать делать. Мы остаемся самими собой, даже когда становится тяжело. Это то, во что верю я и во что верят ребята».

Ван Перси вспомнил поражение «Арсенала» от «МЮ» со счетом 8:2, которое случилось в 2011 году. Это было самое крупное поражение «канониров» в лиге с 1927 года.