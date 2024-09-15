Дани Ольмо не сможет сыграть в ЛЧ с «Монако»: сколько пропустит новичок «Барсы»?

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо пропустит предстоящий матч Лиги чемпионов против «Монако» из-за проблем с подколенным сухожилием.

Тренер Ханси Флик подтвердил наличие проблемы, но преуменьшил ее серьезность: «Это не выглядит серьезным, но нам придется подождать. Наш врач позаботится о нем».

«Мы не уверены. Надеюсь, это несерьезная травма, но больше ничего сказать не могу».

Ожидается, что восстановление займет примерно 7–10 дней.

Ольмо заменили в матче с «Жироной» из-за травмы. Вместо полузащитника на поле вышел Эрик Гарсия на 61-й минуте.

Испанец забивает в каждом матче за «Барселону» – на его счету три мяча в трех играх.