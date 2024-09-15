Опасные шутки Ямаля после игры с «Жироной»: сделал вид, что курит и предложил Форту
«Барселона» выиграла пять из пяти матчей Ла Лиги. Новая жертва - «Жирона», «Барса» легко выиграла 4:1.
Ламин Ямаль сделал дубль, а после матча позволил себе смелые шутки.
Молодая звезда «Барсы» сделал вид, что курит. И предложил «сигаретку» Эктору Форту.
Ямаль отметился 18 результативными действиями в 20 последних матчах.
Начиная с 4 мая футболист забил 5 голов и сделал 13 голевых передач в составе клуба и сборной Испании.