Опасные шутки Ямаля после игры с «Жироной»: сделал вид, что курит и предложил Форту

«Барселона» выиграла пять из пяти матчей Ла Лиги. Новая жертва - «Жирона», «Барса» легко выиграла 4:1.

Ламин Ямаль сделал дубль, а после матча позволил себе смелые шутки.

Молодая звезда «Барсы» сделал вид, что курит. И предложил «сигаретку» Эктору Форту.

Ямаль отметился 18 результативными действиями в 20 последних матчах.

Начиная с 4 мая футболист забил 5 голов и сделал 13 голевых передач в составе клуба и сборной Испании.