Месси вернулся после травмы: сделал 2+1 в первом матче и отпраздновал в стиле Стефа Карри

Лионель Месси вернулся после травмы в состав «Интер Майами» и помог команде победить «Филадельфию Юнион» (3:1).

Он забил два гола и сумел сделать голевую передачу на Луиса Суаеса, что помогло его команде сохранить место на вершине турнирной таблицы МЛС.

Забив свой второй гол, Месси изобразил такой жест.

Так же делает суперзвезда НБА Стефену Карри.

Ранее Неймар и Усман Дембеле также повторяли это празднование.