Не Златан, но Ибра. 17-летний сын Ибрагимовича забил красивый мяч за молодежную команду «Милана»

Пока бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович советует руководству клуба, в каком направлении развиваться, его старший сын Максимилиан играет за Примаверу и забивает неплохие голы.

В матче очередного тура молодежной Серии А Максимилиан Ибрагимович забил красивый мяч в ворота «Эмполи». Его можно назвать таковым, если сравнивать по обычным меркам, но если проводить параллели с отцовской планкой, то парню придется много работать над собой.

Впрочем, маловероятно, что старший сын Златана достигнет успехов отца. Хотя его статистика в Примавере «Милана» неплохая − 3 гола в 4 матчах, но на более низшем уровне он совсем не блистал. Парню всего семнадцать лет и в отличие от отца, он играет на позиции левого вингера. В академии миланского клуба Максимилиан перебрался из «Хаммарбю» в 2022 году.