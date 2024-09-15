Особая анимация после гола «Арсенала» в дерби поразила всех. Даже жаль, что это фейк

Недавно мы разбирали официальную анимацию голов, которую используют в АПЛ этого сезона. В лиге заморочились и сделали для каждого клуба отдельную графику. При этом вдохновлялись официальными командными символами.

Сегодня в рамках дерби северного Лондона «Тоттенхэм» дома принимал «Арсенал» и уступил с минимальным счетом − 0:1. Единственный мяч забил защитник «канониров» Габриэл Магальяэс.

В оригинальной графике АПЛ для «канониров» просто стреляет пушка, но болельщики клуба пошли дальше и придумали собственный вариант.

Сперва в кадр выходит символ «Тоттенхэма» петух, вслед за ним выкатывается пушка, уже символ «Арсенала». Выстрел и от птицы ничего не остается, только надпись − NL is red («Северный Лондон − красный»).

Интересно, а как бы выглядел в такой ситуации гол «Тоттенхэма». Пишите свои версии в комментарии.