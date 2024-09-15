3D-симуляция забега Месси и Роналду на 100 метров. ИИ учел реальные данные скоростей и показал, кто выиграет
После переезда в Саудовскую Аравию в 2022 году Криштиану Роналду заявил, что соперничество между ним и Лионелем Месси закончилось.
Фанаты так не думают.
Они не перестанут сравнивать Лео и Криштиану. Даже сейчас, когда эти двое играют на разных материках, противостояние продолжается.
Энтузиасты создали 3D-модели футболистов и с использованием искусственного интеллекта показали, как выглядел бы их забег на 100 метров.
В основу расчета легли данные о скорости обоих игроков, которые затем были наложены на проекцию в видеоролике. Победителем стал Криштиану.
Роналду показал результат 11,15 секунд против 11,95 Лионеля. Напомним, мировой рекорд принадлежит Усэйну Болту и составляет 9,58 секунды.
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