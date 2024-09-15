Вы точно не ждали этого от Переса. Вот что он сделал на «Золотом мяче»-2022 – настолько гордится Бензема

Флорентино Перес подписал Карима Бензема в 2009 году. Президент «Реала» долго ждал, чтобы его покупку оценил весь мир – долгие годы француз был в тени Криштиану Роналду.

Но в сезоне-2021/22 Бензема полностью раскрылся и забрал «Золотой мяч», в его мастерстве убедились вообще все. На церемонии вручения «ЗМ» Флорентино Перес – один из самых состоятельных людей в мире, которого почти ничем не удивить – достал камеру, чтобы зафиксировать исторический выход Карима на сцену France Football.