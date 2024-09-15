Месси забил 27 мячей в 30 играх за «Майами». Сколько до рекорда Игуаина?

Лионель Месси отметил возвращение после травмы дублем в матче с «Филадельфией», доведя свой бомбардирский счет в «Интер Майами» до 27 голов всего в 30 играх.

Теперь Лео не хватает всего двух мячей, чтобы превзойти клубный рекорд Гонсало Игуаина (29 голов). Бывшему партнеру Месси по сборной Аргентины потребовалось 70 матчей, чтобы достичь этого показателя.

Регулярный чемпионат завершится в середине октября. Кажется, мы точно увидим новый рекорд Месси до этого момента.