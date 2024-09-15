Четвертый ассист Эдерсона в АПЛ. Остался один до рекордсмена, а еще обогнал Антони

В субботу «Ман Сити» обыграл «Брентфорд» (2:1), второй гол Эрлинг Холанд забивал с передачи Эдерсона.

Бразилец запустил мяч от своих ворот за спину высокой линии гостей – норвежец поставил корпус оппоненту и оторвался: вышел один на один и переиграл вратаря гостей.

Это уже четвертый ассист Эдерсона в АПЛ, и он все ближе к рекордсмену:

◎ 5 - Пол Робинсон

◎ 4 - Дэвид Симан

◎ 4 - Пепе Рейна

◉ 4 - Эдерсон

Но в спину дышит Алиссон – у него три голевые передачи. У бразильца из «МЮ» тоже три ассиста, но есть нюанс – это правый вингер Антони, проводящий уже третий сезон в лиге.