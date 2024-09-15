Четвертый ассист Эдерсона в АПЛ. Остался один до рекордсмена, а еще обогнал Антони
В субботу «Ман Сити» обыграл «Брентфорд» (2:1), второй гол Эрлинг Холанд забивал с передачи Эдерсона.
Бразилец запустил мяч от своих ворот за спину высокой линии гостей – норвежец поставил корпус оппоненту и оторвался: вышел один на один и переиграл вратаря гостей.
Это уже четвертый ассист Эдерсона в АПЛ, и он все ближе к рекордсмену:
◎ 5 - Пол Робинсон
◎ 4 - Дэвид Симан
◎ 4 - Пепе Рейна
◉ 4 - Эдерсон
Но в спину дышит Алиссон – у него три голевые передачи. У бразильца из «МЮ» тоже три ассиста, но есть нюанс – это правый вингер Антони, проводящий уже третий сезон в лиге.