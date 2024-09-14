Лингард забил за «Сеул» и станцевал: соперник наказал и поиздевался в ответ

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард после неудачного сезона в «Ноттингем Форест» кардинально сменил обстановку и отправился играть в Южную Корею.

Его подписал «Сеул» − не самый сильный клуб лиги, который был чемпионом страны в 2016 году.

В прошлом туре «Сеул» играл дома с «Тэчжон Ситизен». Лингард забил на 48-й минуте, сравняв счет.

После гола Джесси устроил танцы:

Но соперник наказал - вышли вперед на 83-й и станцевали в ответ:

У Лингарда 4 гола в 18-ти матчах в чемпионате Южной Кореи.