🥚🍆🥚 У «Байера» точно есть яйца! Бонифасе их даже показал, празднуя гол 🔥

Форвард «Байера» Виктор Бонифасе невероятно счастлив, когда забивает.

Подопечный Хаби Алонсо отличился дублем в матче 3-го тура Бундеслиги. Фанаты «Хоффенхайма» этот день не забудут - но, возможно, что не все и хотят.

Нигериец довольно оригинально отпраздновал гол - показал фанатам гениталии.

Камера не позволяет понять, насколько... хорошо знает часть болельщиков этого парня. Теперь. Фух.

Мужик поймал птицу счастья

Кстати, арбитр не удостоил Виктора желтой карточки за этот большой (возможно) проступок.

Форвард «Байера» показал средний палец игрокам «Штугарта» после Суперкубка: об этом узнал Хаби Алонсо