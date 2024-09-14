«Женат на футболе»: Лунин пришел в загс в худи, а на подписание контракта с «Реалом» - в костюме!

«Реал» недавно объявил, что украинский вратарь Андрей Лунин согласовал продление своего контракта с клубом до 30 июня 2030 года.

Клуб показал фото с подписания контракта, Лунин был в костюме:

В твиттере обратили внимание, что украинец не надевал костюм даже в загсе:

Андрей расписался со своей женой Анастасией в 2021 году в Мадриде.

Один из болельщиков пошутил в твиттере: «Он женат на футболе».

«Новый контракт важнее женитьбы. По крайней мере, улыбается он на всех фото».

Лунин перебрался в «Реал» в 2018 году в 19 лет, стал частью первой команды 2020-м. За время пребывания в клубе украинец уже выиграл 10 трофеев: 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Испании, 2 Ла Лиги, 2 Суперкубка Европы, Кубок Короля и Клубный чемпионат мира.

Андрей является претендентом на трофей Льва Яшина, который вручат лучшему голкиперу по итогам сезона 2023/2024.