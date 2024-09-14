😳 Ли Трандл - человек-загадка. Принимал мяч, как Зидан. Бил, как Руни. Жонглировал, как Роналдиньо. Но... даже не добрался до АПЛ 🤯

Английский самородок - так хочется назвать этого мужчину, когда видишь, что он творил с мячом на поле.

Вообще, техничный англичанин - новость сама по себе. Даже на уровне Дмитрия Комбарова. Особенно, когда речь идет о тех парнях, что играли в нулевых. Но уроженец Ливерпуля стал исключением.

Примерно так это выглядело.

Знаете, что самое удивительное? Трандл так и не сыграл в АПЛ, хоть и провел семь лет в знакомых нам «Бристоль Сити», «Суонси Сити» и «Лидс Юнайтед».

В 2001-м Ли зажег в «Рексхэме», после чего уехал в «Суонси». И там этот парень творил чудеса... Будучи нападающим, он наколотил 78 мячей в 146 играх. Но, к сожалению, это достижение никто не оценил. Дальше было хуже: неудачные аренды, травмы и возраст.

А жаль.