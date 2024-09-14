🎥 Кроос показал, как тренирует сына. Фанаты уже ждут парня в «Мадриде»
Тони Кроос повесил бутсы на гвоздь и сосредоточился на подготовке нового поколения футболистов. У немца есть своя академия, c этого сезона филиал открылся в Мадриде.
Кроос собрал вокруг себя команду профессиональных тренеров, при этом экс-полузащитник «Мадрида» и сам проводит занятия с детьми. Для ребят устраивают выезды, на которых Тони делится с юными футболистами своим опытом.
Конечно, главный ученик Крооса – его первенец Леон. Тони показал забавную тренировку отца и сына.
Фанаты обсудили урок профессора Крооса:
💭 «Тони учит сына первому касанию, используя разные мячи, думаю, это здорово. К тому же, он весело проводит время с сыном».
💭 «Кроос его путает! Баскетбольный мяч нужно забрасывать руками в корзину на стене!»
💭 «Я бы душу продал за урок от Крооса. Как же повезло его сыну».
💭 «Парень выглядит так, будто ему вообще нет дела до этого вашего футбола».
💭 «Я жду Леона в «Мадриде». С такими генами он должен вырасти в добротного игрока».
💭 «Он уже делает первые шаги в основу «Мадрида», клянусь».
💭 «Что за талантливый мальчик и мужчина? Срочно подписать этих двоих в «Мадрид».
Как думаете, дети Крооса смогут зарекомендовать себя в мире футбола?
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