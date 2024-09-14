Роке забил первый мяч за «Бетис» – жена тут же отреагировала фотографией

В пятницу Витор Роке забил первый мяч за «Бетис». Бразилец вышел со скамейки на 62-й минутес против «Леганеса» и попал в ворота после рикошета.

По его реакции было понятно, что он нуждался в этом голе как в глотке свежего воздуха.

Жена Витора, Даяна, была на трибунах и поддерживала его. После игры не было никаких загадочных сообщений или скрытых смыслов, только откровенная, счастливая фотография со стадиона.

Хотя реакция вполне могла быть другой. Роке больше года ждали в «Барсе», но после приезда в январе 2024-го бразилец сыграл 14 матчей в Ла Лиге, в которых заработал больше карточек (2 ЖК + красная), чем результативных действий (2 гола). Каталонцы отправили 19-летнего Роке в аренду.