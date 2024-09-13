Фол Мудрика на чешском форварде: симуляция, ставшая хитом матча Лиги наций

Матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии был богат не только на моменты, но и на голы. Команда Реброва и команда Гашека забили на двоих пять мячей, а сильнее были чехи − 3:2.

Конечно, не обошлось без жестких стычек и борьбы корпус в корпус. Все-таки цена у матча была слишком высока: украинцы ни разу еще не побеждали, а у чехов в прошлом туре вышел конфуз с грузинами (1:4).

В одном из моментов вингер «Челси» Михаил Мудрик вел борьбу с Томашом Хоры и задел ногой его бедро. Дальше произошло нечто странное.

Форвард «Славии» и сборной Чехии по неизвестной причине схватился не за ногу, куда его ударили, а сперва потянулся за лицо. Он не сразу смог определиться, какую боль изображать, чтобы судья наказал оппонента построже.

Посмотрите сами, как комично это выглядит на видео: