🚨 «Барселона» интересуется хавбеком сборной Нидерландов (Marca)
Marca сообщает, что «Барселона» заинтересована подписании полузащитника сборной Нидерландов Йерди Схаутена.
Рыночная стоимость игрока колеблется в районе 25 миллионов евро.
Схаутену 27 лет. Он второй год выступает за «ПСВ». В прошлом сезоне на его счету четыре гола в 29 играх.
💭 «Я бы советовал ему не ехать в «Барселону», потому что они не смогут его зарегистрировать».
💭 «Очень крутой трансфер».
💭 «Всегда думал, следит ли за ним «Барселона».
💭 «Они собирают коллекцию полузащитников?»