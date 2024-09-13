🚨 «Барселона» интересуется хавбеком сборной Нидерландов (Marca)

Marca сообщает, что «Барселона» заинтересована подписании полузащитника сборной Нидерландов Йерди Схаутена.

Рыночная стоимость игрока колеблется в районе 25 миллионов евро.

Схаутену 27 лет. Он второй год выступает за «ПСВ». В прошлом сезоне на его счету четыре гола в 29 играх.

💭 «Я бы советовал ему не ехать в «Барселону», потому что они не смогут его зарегистрировать».

💭 «Очень крутой трансфер».

💭 «Всегда думал, следит ли за ним «Барселона».

💭 «Они собирают коллекцию полузащитников?»