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«Я никогда не забуду этот финал»: Моуринью о своих претензиях к судьям

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Перед тем, как оказаться в турецком «Фенербахче», Жозе Моуринью два с половиной года отработал в «Роме». Как считает Особенный, во время итальянского этапа карьеры у него украли заслуженный еврокубок.

«VAR и судьи решили, что я не смогу в 2023 году выиграл Лигу Европы. Там был пенальти, о котором миллион человек скажут, что он очевидный. Также правда, что против «Лилля» [игра с «Фенербахче» в Лиге чемпионов] поставили странный одиннадцатиметровый. После VAR, на последней минут после двух часов борьбы. Я умру и никогда не забуду этот финал».

Моуринью далеко не первый раз критикует судей. Как раз в 2023 году, когда «Рома» в финале Лиги Европы уступила «Севилье» по пенальти, португалец был крайне недоволен работой Энтони Тэйлора. Жозе пересекся с судьей в аэропорту и высказал тому в лицо все, что думает. Один из английских экс-арбитров призвал дисквалифицировать португальца минимум на десять матчей.

Жозе не просто так называют Особенным. Он всегда славился экстравагантным поведением на грани (а иногда за ней) фола.

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