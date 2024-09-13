😂 «Он бесполезен». Брат Беллингема объяснил, почему Джуд живет с мамой

Джоб Беллингем - не только полузащитник «Сандерленда», но и родной брат Джуда Беллингема - звезды мадридского «Реала» и претендент на «Золотой мяч».

Пора спустить звездного брата на землю, с чем успешно и справился Джоб. Повод - мама.

«Почему мама живет в Мадриде с Джудом? Может быть, если он научится готовить и водить машину, то мама вернется и будет жить со мной. Но нет, он бесполезен», - выпалил Беллингем-младший.

💭 «Мило, но все равно смешно».

💭 «Переход Джоба в «Барсу» неизбежен!»

💭 «Надеюсь, люди не воспримут его слова всерьез».

💭 «Звучит, как шутка».