Предугаданный фейл. Sky Sports изменил название команды, чтобы избежать в эфире неловкой ситуации

Британский телеканал Sky Sports во время трансляции матча четвертого английского дивизиона между «Хэррогит Таун» и «Донкастером» столкнулся с довольно редкой и необычной проблемой.

Один из болельщиков заметил, что короткое название команды гостей на графике со счетом и временем, которую мы видим в левом углу, изменили. Должно было быть «HAR» и «DON», а стало «HAR» и «DR».

Скорее всего, Sky пошел на это из-за проблемы: в переводе с английского hardon − это эрекция. Было бы странно, если бы зрители канала наблюдали за матчем с таким названием.

Вот как отреагировали на такое решение телеканала болельщики:

💭«Так смешно. А я-то думал, почему «DR».

💭«Неужели теперь больше нет ничего святого».

💭«Единственный яркий момент этого матча и тот изменили. Рад, что пропустил».

Стоит отметить, что Sky Sports показывал этот матч еще и в Канаде, и там на плашке был первоначальный «HAR» − «DON».