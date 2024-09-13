Предугаданный фейл. Sky Sports изменил название команды, чтобы избежать в эфире неловкой ситуации
Британский телеканал Sky Sports во время трансляции матча четвертого английского дивизиона между «Хэррогит Таун» и «Донкастером» столкнулся с довольно редкой и необычной проблемой.
Один из болельщиков заметил, что короткое название команды гостей на графике со счетом и временем, которую мы видим в левом углу, изменили. Должно было быть «HAR» и «DON», а стало «HAR» и «DR».
Скорее всего, Sky пошел на это из-за проблемы: в переводе с английского hardon − это эрекция. Было бы странно, если бы зрители канала наблюдали за матчем с таким названием.
Вот как отреагировали на такое решение телеканала болельщики:
💭«Так смешно. А я-то думал, почему «DR».
💭«Неужели теперь больше нет ничего святого».
💭«Единственный яркий момент этого матча и тот изменили. Рад, что пропустил».
Стоит отметить, что Sky Sports показывал этот матч еще и в Канаде, и там на плашке был первоначальный «HAR» − «DON».