Андрей Лунин остается в «Реале» до 2030 года

«Реал Мадрид» на своем официальном сайте сообщил, что украинский голкипер Андрей Лунин согласовал продление своего контракта с клубом до 30 июня 2030 года.

Лунин перебрался в «Реал» в 2018 году в 19 лет, стал частью первой команды 2020-м. За время пребывания в клубе выиграл 10 трофеев: 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Испании, 2 Ла Лиги, 2 Суперкубка Европы, Кубок Короля и Клубный чемпионат мира.

На сегодняшний день Андрей является претендентом на трофей Льва Яшина, который вручат лучшему голкиперу по итогам сезона 2023/24.