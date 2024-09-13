Гвардиола вообще не пользуется соцсетями. А когда хочет выйти в интернет – идет к дочкам

Пеп Гвардиола – возможно, самый узнаваемый тренер современности. Только представьте: он выигрывает Лигу чемпионов, АПЛ, тренирует звезд, но вообще не пользуется соцсетями.

Да-да, Пеп подтвердил это в интервью Sky Sports:

«У меня нет ВотсАпп... Мне не нравятся письма, мне не нравится ВотсАпп и тому подобное. Так что у меня только один телефон, никаких ТикТок, Твиттер, Интсаграм, ничего. Только мой телефон и сообщения. Вот и все.

Но если я хочу полистать ленту, я иду к дочерям и они дают мне это сделать».