«Смыл грехи «Челси»: Рахим Стерлинг крестился, а болельщики весело отреагировали в комментариях📹
Новичок «Арсенала» Рахим Стерлинг оказался баптистом. По сети разлетелось видео крещения футболиста путем однократного погружения в воду.
Футбольные болельщики не могли пройти мимо такого важного события в жизни Стерлинга, остро отреагировав в комментариях на пост церкви с крещением игрока.
💬 «Я боюсь нового Стерлинга. Может, ему нужно было это крещение, чтобы реанимировать карьеру и снова стать полезным. «Челси», у тебя проблемы».
💬 «Не удивлюсь, если теперь этот парень добьется хороших результатов в сезоне».
💬 «Злые духи забеспокоились. Им следует бояться. Стерлинг 2.0 уже идет».
💬 «Ну все, «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне! Спасибо Богу!».
💬 «Спасибо пастору, что он смыл с него дух «Челси».
💬 «Стерлинг крестился, чтобы снова забивать».
💬 «Смыл грехи «Челси», мост Стэмфорд, соединяющий Стерлинга с «Арсеналом», был разрушен, кричим аминь!».