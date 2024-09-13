«Смыл грехи «Челси»: Рахим Стерлинг крестился, а болельщики весело отреагировали в комментариях📹

Новичок «Арсенала» Рахим Стерлинг оказался баптистом. По сети разлетелось видео крещения футболиста путем однократного погружения в воду.

Футбольные болельщики не могли пройти мимо такого важного события в жизни Стерлинга, остро отреагировав в комментариях на пост церкви с крещением игрока.

💬 «Я боюсь нового Стерлинга. Может, ему нужно было это крещение, чтобы реанимировать карьеру и снова стать полезным. «Челси», у тебя проблемы».

💬 «Не удивлюсь, если теперь этот парень добьется хороших результатов в сезоне».

💬 «Злые духи забеспокоились. Им следует бояться. Стерлинг 2.0 уже идет».

💬 «Ну все, «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне! Спасибо Богу!».

💬 «Спасибо пастору, что он смыл с него дух «Челси».

💬 «Стерлинг крестился, чтобы снова забивать».

💬 «Смыл грехи «Челси», мост Стэмфорд, соединяющий Стерлинга с «Арсеналом», был разрушен, кричим аминь!».