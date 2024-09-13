«Он передал мне часть своей силы». Ямаль рассказал о фото, где его купает Месси

Ламин Ямаль пришел на испанское ТВ-шоу El Hormiguero, где рассказал много о личной жизни. Один из вопросов был о легендарном фото с Лионелем Месси.

Это была фотосессия для благотворительного проекта «Барселоны» и Diario Sport. Представители «Барсы» фотографировались с малышами – в списке было 12 игроков на каждый месяц для календаря. Месси достался младенец Ямаль.

Фото разлетелось во время Евро-2024, на котором 16-летний испанец удивлял весь мир яркой игрой. Кажется, многие были уверены: это Месси передал талант Ямалю. Теперь от сравнений с Лео не уйти, но Ламин считает, что такого уровня не достичь:

«Он [Месси] действительно передал мне часть своей силы...Мне нравится, когда меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой. Достичь уровня Месси невозможно».