«Сити» предоставит Холанду отпуск по семейным обстоятельствам в связи со смертью «главного посредника» игрока

Эрлингу Холанду был предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам после смерти лучшего друга его отца и его «дяди» Ивара Эггья.

Близкий друг семьи скончался в среду в возрасте 59 лет.

Эггья был шафером на свадьбе отца Холанда, а также считался главным посредником и «решалой» в делах футболиста. Именно он помог ему адаптироваться к жизни в «Боруссии». Также Эггья присутствовал на презентации Холанда на «Этихаде» в 2022 году и посетил прошлогоднюю церемонию вручения «Золотого мяча», где Холанд уступил Лионелю Месси.

Обладатель Золотой бутсы публично попрощался с покойным Эггье в Инстаграме, опубликовав фотографию, на которой он держит его за руку на больничной койке.

«Ты легенда, Ивар. Словами не описать, как много ты для меня значил и как сильно тебя будет не хватать. Спасибо тебе за все, сумасшедший. Мы еще увидимся. Покойся с миром».

Лучший бомбардир Премьер-лиги скорее всего пропустит матч с «Брентфордом» на «Этихад» в эту субботу.