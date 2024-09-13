Без кого нельзя и кто может удивить в фэнтези РПЛ? Самые полезные итоги старта

Большая шпаргалка.

Фэнтези РПЛ , как и весь европейский футбол, скоро возвращается с международной паузы. Дедлайн – в пятницу, 13 сентября, в 20:15, когда начнут играть «Рубин» с «Крыльями».

Сыграли уже семь туров, пора выделить самых эффективных игроков и обратить внимание на дорогие, но не очень полезные пики, чтобы оптимизировать свой состав.

Как читать эти графики? Объясняем сразу

Чаще всего, делая замены, мы ориентируемся на три показателя: стоимость, очки и популярность у других фэнтези-менеджеров.

Вот 20 самых популярных и 20 самых эффективных по очкам (это не одно и то же) футболистов этого сезона РПЛ. Для каждой позиции – по две картинки, на них соотношение цены и популярности к очкам.

Пройдем все позиции по порядку.

Вратари. Латышонок – проверенный вариант, Волк и Шелия – чтобы сэкономить

Александр Максименко (цена – 6; 35 очков) непопулярен, хотя приносит достаточно очков . Причина не только в высокой цене, из активного впереди «Спартака» действительно логичнее брать атакующих игроков.

Давид Волк (5; 37) и Гиорги Шелия (5,5; 26) подходят тем, кто привык на вратарях экономить . У обоих по три сухих матча, большое преимущество по очкам у кипера Махачкалы за счет того, что ему в первом туре не забили два пенальти.

Евгений Латышонок (6; 48) – безошибочный вариант . Лидер по очкам, а по популярности уступает только Волку. Правда, в какой-то момент атака «Зенита», вероятно, снова станет более привлекательной, чем вратарь.

Никита Медведев (5,5; 23) – тоже перспективно . Вратарь «Пари НН» далеко не самый популярный (2,09%), да и сухих матчей пока всего два, зато он лидер РПЛ по количеству сэйвов – 30, а, следовательно, бонусы получает регулярно.

Защитники. Сэкономить трудно, в топе редкие Самошников и Ньямси из «Локо»

Сэкономить на хорошей защите не получится. В топ-10 по очкам нет ни одного защитника дешевле 6.

Виллиан Роша (6; 31) – вероятно, не вариант. Он 10-й защитник по популярности, но приносит немного очков. За те же деньги (6) можно купить гораздо более результативного Игоря Дивеева (53 очка), или Мойзеса (40 очков), у которого два гола в двух последних играх. А стыковать защитников ЦСКА странновато.

Жерзино Ньямси (6; 34) и Илья Самошников (6,5; 35) – хорошие и непопулярные опции . Защитники «Локо» в зеленой зоне по соотношению очков и цены. Тут тоже нужен риск, чтобы тратить слот команды на защитника вместо полузащитника Алексея Батракова или эффективного на старте форварда Дмитрия Воробьева.

Максим Осипенко (6,5; 26) популярен, но пока не вполне эффективен . Защитник «Ростова» в топ-5 на позиции, но лишь двадцатый по очкам. Процент его владения последние туры падал, хотя возможен обратный тренд: похоже, после неудачи Роналдо к защитнику вернулись пенальти, в прошлом туре он реализовал.

Полузащитники. Нельзя без Батракова, можно без Сперцяна, любопытный – Орозко из «Крыльев»

В Эдуарда Сперцяна (9; 32) почти не верят . С 24,2% в первом туре упал до 11,9% даже несмотря на яркую серию «Краснодара». При максимальной цене приносит мало – точно есть опции выгоднее.

В хорошей форме Жоао Виктор (7,5; 34) . Он в красной зоне по соотношению очков и стоимости, но два последний матча у полузащитника «Краснодара» удались: гол в ворота «Динамо» и 1+1 против «Локомотива». Уже лучший по очкам в команде, но среди фэнтези-менеджеров пока непопулярен (3,7%).

Алексей Батраков (5,5; 50) – обязательный . Уже банальность, но проговорить важно: без полузащитника «Локомотива» нельзя, при такой цене он второй по очкам среди всех игроков всех позиций.

Популярность Вендела (8; 44) просела . Главная причина – недавняя травма, но кажется, ее последствия уже позади. В последнем туре перед паузой полузащитник набрал 1+1 против «Пари НН».

Франко Орозко (6,5; 32) – весьма перспективный вариант . Игрок «Крыльев» набирает популярность (2,9% в пятом туре, 12,22% – в седьмом). Он уже на девятом месте по очкам среди полузащитников.

Нападающие. Многие верят в Тюкавина, Даку очень эффективен, Заболотный все нужнее

Константин Тюкавин (9,5; 24) все еще в топе форвардов , даже с 1+1 в семи играх и незабитым пенальти в последнем туре. Форвард «Динамо» – второй по популярности среди нападающих, чаще выбирают только Мирлинда Даку из «Рубина».

Антон Заболотный (7; 30) может стать джокером . Цена сильно ниже, результативные действия регулярны.

Хуан Боселли (6,5; 22) – рисковый вариант . Нападающий «Пари НН» дешевый, в августе два тура подряд забивал и влетел в топ-10 форвардов по очкам.

Мирлинд Даку (8; 43) обязателен . Популярность казанца выросла в три раза с начала сезона. Забил в пяти из семи туров, дважды сделал 1+1. Самый эффективный форвард первой части РПЛ.

Тамерлан Мусаев (8; 32) в хорошей форме, но пока непопулярен . До паузы нападающий ЦСКА отличился в двух играх РПЛ подряд и поднялся в тройку по очкам. При этом по популярности Мусаев только восьмой.

Напоминаем, дедлайн на 8-й тур РПЛ – в пятницу, 13 сентября, в 20:15, когда стартует матч «Рубин» – «Крылья Советов».

Фото: РИА Новости /Григорий Соколов, Алексей Филиппов