Реакция 16-летнего Роналду на падение башен близнецов – «Ай». В тот момент давал первое интервью

Прошло 23 года со дня трагического падения башен Всемирного торгового центра 11 сентября. В тот день молодой Криштиану Роналду давал первое интервью – и кадры съемок разошлись по интернету во многом благодаря такому совпадению.

Реакция 16-летнего Криро была на удивление сдержанной – лишь тихое «Ай».

Но это не значит, что ему не хватает сострадания. Португальская звезда постоянно демонстрирует свое большое сердце, поддерживая различные гуманитарные проекты – от ликвидации последствий наводнения в Индонезии до восстановления после землетрясения в Турции.