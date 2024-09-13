Игру «Ман Сити» можно назвать искусством благодаря Пепу Гвардиоле. А тренировки команды делают ярче не только тренер и игроки, но и клубный фотограф. Покажем новые снимки Айзена Паркина с последней тренировки «Сити», этот парень умеет ловить момент.

У Эрлинга Холанда появились вопросы к Джеку Грилишу.

Бразильский кудесник в воротах.

Сколько же тут оттенков синего. Тренировка в четверг проходила под ярким голубым небом, которое изредка омрачали угрюмые манчестерские тучи, на их фоне – новичок Савио в сине-голубой экипировке.

Творец.

В него поверил творец.

Джек Грилиш редко играет головой.

Любимый жест Пепа.