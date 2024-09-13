«Реал» среди отстающих: опубликован рейтинг самых «молодых» команд Ла Лиги

Специализированный портал Transfermarkt поделился интересной статистикой, обнародовав средний возраст составов испанских команд.

Оказалось, что самой «молодой» командой в Ла Лиге является «Барселона» - средний возраст футболистов Ханси Флика всего 23,4 года. У каталонцев очень сильная молодежь, с которой клуб связывает свое будущее – это и Гави (20), и Педри (21), и Ямаль (17), и Фати (21), и Пау Виктор (22), и Пау Кубарси (17), и Марк Берналь (17). Все эти парни уже успели громко заявить о себе.

Интересно, что принципиальный соперник «Барселоны» «Реал Мадрид» лишь на 9-м месте в рейтинге. Средний возраст в составе «сливочных» - 26,5 лет. В команде Карло Анчелотти тоже есть юные дарования: Арда Гюлер (19), Эндрик (18), Беллингем (21), Камавинга (21). Будет интересно продолжать наблюдать за противостоянием двух испанских грандов.

Вот топ-10 команд Ла Лиги по среднему возрасту состава: