Ямаль мечтает об одном экзотическом животном с 13 лет – но мама запрещает его заводить. А вы рискнули бы?

Ламин Ямаль делает на поле все что хочет. А вот за его пределами так не получается: мама не разрешает 17-летнему футболисту заводить дома осьминога.

В разговоре с Antena3 звезда «Барселоны» сказал: «Я хочу купить осьминога, я уже думал об аквариуме, но моя мама говорит, что это невозможно.

Когда мне было 13, она говорила, что мне должно быть 18, а теперь говорит, что мне должен быть 21. Это экзотическое животное. Если я приду к друзьям, у них не будет осьминога, а если они придут ко мне, они его увидят».