Дочь Роя Кина поборола серьезную болезнь и бренд полезного питания после проблем со здоровьем 💪

Дочь Роя Кина прокладывает свой собственный путь, создав марку полезных хлопьев, которая помогла ей самой выздороветь после серьезной болезни.

У легенды «Манчестер Юнайтед» пятеро детей от брака с Терезой Дойл. А 28-летняя Караг — вторая по старшинству. Три года назад ее мир перевернулся после шокирующего диагноза.

В возрасте 25 лет девушка была вынуждена отказаться от преподавательской деятельности после того, как у нее диагностировали волчанку — хроническое аутоиммунное заболевание, которое приводит к сильному воспалению. Караг грозил пройти курс химиотерапии после появления сильных болей в суставах и волдырей.

После исследования связи между здоровьем кишечника и воспалением девушка перешла на здоровую диету. А три года спустя, когда волчанка осталась в прошлом, Караг выпустила хлопья Superkeen, которые способствуют здоровью кишечника и не содержат обработанных ингредиентов.

Папа Кин даже рекламировал эту закуску, даря ее коллегам в подкасте Stick to Football.

Он сказал: «У моей дочери Караг есть компания, занимающаяся здоровым питанием. Я горжусь ей, очень горжусь».