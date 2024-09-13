Дани Карвахаль: «Я хочу продлить контракт и свою карьеру в «Мадриде»

Одни из претендентов на Золотой мяч Дани Карвахаль говорил о своем будущем во время спортивного мероприятия на этой неделе.

«Если все стороны согласны, то я хочу продлить контракт и свою карьеру в «Мадриде». Я всегда хотел только этого».

32-летний футболист – один из столпов «Реала» Карло Анчелотти, лидер команды, который помог ей добиться значительных успехов в прошлом сезоне.

«Я не хотел бы после «Мадрида» играть в Европе – из уважения к клубу», - говорит Дани.

Кантерано «Мадрида» начал свой 12-й сезон в первой команде, в составе которой отыграл 421 матч, забил 13 голов и сделал 64 ассиста.

В преддверии вручения Золотого мяча Дани говорил о своей кандидатуре на получение награды.

«Для меня большая честь просто быть в числе номинантов, прошлый сезон получился отличным. Я хочу насладиться вечером награждений и надеюсь, что услышу свое имя».