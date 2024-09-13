Беллингем не хочет быть «новым Зиданом». Джуд назвал главную цель игры за «Мадрид»

Хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем играет за клуб уже больше сезона и несмотря на то, что он успел адаптироваться в команде, до сих пор вспоминает прошлогоднюю презентацию.

«Если бы мог, я бы хотел пережить этот день тысячу раз», − признался Беллингем.

В первый же день англичанину оказали большую честь − вручили футболку с пятым номером, под которым играл легендарный Зинедин Зидан.

«Никогда не забуду этот момент, когда увидел свою фамилию под номером «5». Но я приехал сюда не для того, чтобы стать Зиданом, он был великолепен. Я хочу стать Джудом Беллингемом, который продолжил наследие пятого номера».