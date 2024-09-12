🤯 Из потенциальных свободных агентов можно собрать целую команду звезд! Они бы точно боролись за победу в ЛЧ 😱

Следующим летом мы можем увидеть огромное количество звездных перестановок в топ-клубах.

Одним из главных ньюсмейкеров может стать «Ливерпуль», который на грани потери сразу трех лидеров: Трент Александер-Арнолда, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха. Их контракты истекают уже меньше, чем через год.

Однако «скаузеры» хоть и самые тревожные, но не единственные.

Можно собрать целую команду звезд из потенциальных свободных агентов. Так и сделаем!

Вратарь: Мануэль Нойер «Бавария»;

Защита: Трент, ван Дейк (оба «Ливерпуль»), Та («Байер»), Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Дэвис («Бавария»).

Полузащита: де Брюйне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»).

Нападение: Салах («Ливерпуль»), Неймар «Аль-Хилаль», Кэлверт-Льюин («Эвертон»).

Взяли бы ЛЧ?