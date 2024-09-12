🤯 У Джибриля Сиссе проблемы: в ноябре он может сесть в тюрьму из-за неуплаты налогов ⛓️
Помните Джибриля Сиссе? А кроме фанатов ЦСКА?
Экс-нападающий «Ливерпуля» попал в незавидное положение - ему грозит тюремное заключение из-за неуплаты налогов во Франции.
Сейчас Джибриль работает диджеем и футбольным экспертом, но решить проблемы с долгами ему это не помогает.
Вчера прошел суд, в ходе которого прокурор потребовал отправить Сиссе в тюрьму на один год и оштрафовать на 90 тысяч евро.
Вердикт вынесут 13 ноября.
Уточняется, что сумма долга футболиста составляет 490 тысяч евро.