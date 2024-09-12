Модрич положил красивый штрафной в ворота Польши. Реакция родителей Луки − золото 🔝

Хавбек «Мадрида» Лука Модрич, как вино: с каждым годом становится только лучше. Хорват никогда не отличался крейсерской скоростью, брал футбольным интеллектом.

В последнем матче сборной Хорватии против сборной Польши в Лиге наций хавбек забил красивый гол со штрафного. Он стал победным, а сам футболист проводил 180-й матч за националку.

Оказалось, что за игрой с трибун наблюдали родители Модрича − Радойка и Стипе. Кто-то из болельщиков решил снять момент удара со штрафного, но куда важнее для него оказалась реакция мамы и папы Луки.

Если Стипе Модрич так реагирует на все мячи сына, то Луке стоило бы больше налегать на голевые передачи. Ради здоровья его близкого родственника, конечно.