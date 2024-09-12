💥 Родри назвал главных конкурентов «Сити» за титул АПЛ. Их два

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что «Манчестер Сити» - фаворит и в этом сезоне английской Премьер-лиги.

Спорить не нужно, но и забывать о конкурентах «горожан» тоже. Родри так и делает:

«Я вижу «Ливерпуль» очень сильным. Я сомневался в том, что они быстро адаптируются после ухода Юргена Клоппа, но они все еще очень грозны.

«Арсенал» был очень серьезным соперником в течение последних двух лет. Поддерживать такой уровень нелегко, но они довели нас до предела.

Я думаю, что это две самые конкурентоспособные команды в текущем сезоне».

Согласны?