Парень отказался пойти с мамой в магазин и пожалел. Она прислала ему селфи с чемпионами мира 🙈

Мама спросила в мессенджере сына, пойдет ли он с ней за покупками. Парень отказался, сославшись на какие-то другие дела. Как же он потом пожалел!

Спустя полтора часа она прислала ему селфи, сделанное вместе с Лионелем Месси. Вместе с ним был его верный «телохранитель» − игрок мадридского «Атлетико» Родриго Де Поль.

«ЛОЖЬ», − ответил явно расстроенный ребенок матери.

В комментариях постарались поддержать парня:

💭«Как же мне его жаль! Теперь он никогда не скажет своей маме «нет».

💭«У матери есть оружие, которым она может издеваться над мальчиком всю жизнь. Мама: «В последний раз, когда ты отказался идти со мной, я встретила Месси».

💭«Счастливая мама, травмированный на всю жизнь ребенок. Сил тебе, парень!»

💭«Может он болельщик «Тоттенхэма»?»

💭«Теперь он будет всю жизнь ходить с ней в магазин».