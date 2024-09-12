🚨❌ «ПСЖ» не намерен выплачивать Мбаппе €55 млн. Фанаты согласны 😳
Крупные французские издания сообщают, что «ПСЖ» не планирует погашать долг перед Килианом Мбаппе.
Ранее стало известно, что нападающий требует от бывшего клуба €55 млн, невыплаченные за три последних месяца по контракту. В сумму входит не только оклад, но и бонусы.
Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал парижский клуб в течение восьми дней приступить к выплате задолженности.
Парижане не намерены тратиться и готовы обратиться в суд.
А вот, что думают их фанаты.
💭 «Бедняга, сводит концы с концами».
💭 «Он выиграл, но еще не знает, что проиграет».
💭 «Они не платят налоги и не платят игрокам».
💭 «Надеюсь, хоть это поможет ему забить».
💭 «У парня так мало денег».