🤬 «Это незаконно». Невилл, Скоулз и Каррагер вновь прошлись по Саутгейту за невызов Трента на Евро-2024 😩

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл снова припомнил Гарету Саутгейту решение не брать на Евро-2024 Трента Александра Арнолда.

«Я говорил летом, что меня поразило дико нелогичное использование игроков сборной Англии.

Отсутствие Трента было незаконным.

Если у нас есть игрок, который может делать то, что может делать он, то мы не имеем права игнорировать его. Это огромная проблема», - возмущается Невилл.

Затем Невилл обратился к Полу Скоулзу : «Ты согласишься? Ты похож по манере игры на Трента. Что можешь сказать?»

Скоулз ответил : «Очевидно, что дело в его оборонительных слабостях. Но его качество на мяче просто нереально великолепное. Пеп Гвардиола использовал бы его всегда.

Саутгейт боится, что Трент потеряет мяч, потому что сам Гарет предпочитает оборонительный стиль игры».

Джейми Каррагер вмешался : «Я думаю, что его навыки игры на мяче закрывают его пробелы в обороне».