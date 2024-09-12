Девушка и Кубок Италии. Экс-игрок «Фиорентины» выкрал трофей для любовных утех с дамой

Бывший защитник сборной Италии и «Фиорентины» Даниэле Адани, работающий сейчас экспертом на итальянском телевидении, в последнем выпуске программы Viva el Futbol вспомнил о победе в Кубке Италии. Кроме этого он раскрыл тайну таинственной пропажи трофея, который не могли найти несколько часов.

«Недавно я дал интервью Il Fatto Quotidiano, в котором рассказал о Кубке Италии, выигранном с «Фиорентиной» в 2001 году в матче против «Пармы». Вечером после победы мы взяли кубок с собой на ужин в хороший флорентийский ресторан. Благодарю всех местных, которые устроили нам праздник, как будто бы мы выиграл Лигу чемпионов».

«После ужина, в 2-3 часа ночи, тот кубок исчез, его никто не видел. Где же он был? Ну, он вернулся на следующий день, когда возобновились тренировки. Эта чаша прибыла ко мне домой и стала свидетельницей зажигательной ночи с девушкой. Она была предметом вожделения всей Флоренции. Я украл его с ужина и унес. Он был вместе с нами и стал инструментов в наших эротических играх. Затем, на следующий день, я привел трофей в порядок и вернул его чистым, блестящим, в раздевалку «Артемио Франки».

Если кому-то интересно, то Кубок Италии выглядит так:

Болельщики не удержались от шуток в комментариях:

💭«После этого рассказа все побежали гуглить, как же выглядит этот кубок».

💭«Один парень, одна чашка, одна девушка».

💭«Не знаю, что они с ней делали, но она очень массивная».

💭«Мне нравится думать, что у меня исключительное воображение, но я действительно не могу понять, что они могли сделать с этой чашкой в спальне».