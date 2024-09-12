🚨 Официально: лимит зарплат «Реала» в Ла Лиге на 75% больше, чем у «Барсы»
Ла Лига объявила лимиты зарплат на текущий сезон.
Сразу к делу: «Барселону» ограничили до 426 млн евро, что на 156 млн больше по сравнению с прошлым сезоном.
«Реал» может тратить на 75% больше, чем друзья из Каталонии.
Реакция фанатов.
💭 «Я думал, что у «Барсы» самые большие расходы на зарплату».
💭 «Мы возвращаемся на вершину».
💭 «И люди говорят, что Лапорта не работает».
💭 «Означает ли это, что Ольмо не будет в заявке в январе?»
💭 «Я ничего не понимаю».
Можешь сказать, что именно изменилось в структуре и управлении финансами в Севилье за последний 10-15 лет , что она опустилось до такого?
От третей/четвертой по доходам и финансовой стабильности команды лиги , то того , что творится сейчас.
Если не следишь за этим клубом, то могу за тебя ответить : ни глобально, ни концептуально -- ничего не изменилось.
Севилья никогда и близко не была на грани банкротства за всю обозримую современную историю до введения ФФП ( испанского типа).
А ведь ,формально, именно для этого [ страховки от банкротства] и введены эти идиотские правила испанской модели ФФП
Аплодисменты Тебасу 👏 за такое положение одного из главных поставщиков еврокубков в Испанию
А расходы на зп -- это реальные суммы , которые клуб тратит по этому пункту