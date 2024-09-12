🚨 Официально: лимит зарплат «Реала» в Ла Лиге на 75% больше, чем у «Барсы»

Ла Лига объявила лимиты зарплат на текущий сезон.

Сразу к делу: «Барселону» ограничили до 426 млн евро, что на 156 млн больше по сравнению с прошлым сезоном.

«Реал» может тратить на 75% больше, чем друзья из Каталонии.

Реакция фанатов.

💭 «Я думал, что у «Барсы» самые большие расходы на зарплату».

💭 «Мы возвращаемся на вершину».

💭 «И люди говорят, что Лапорта не работает».

💭 «Означает ли это, что Ольмо не будет в заявке в январе?»

💭 «Я ничего не понимаю».