Катарский клуб подписал «Салаха с Алиэкспресс». Предлагаем им еще несколько вариантов

Катарский клуб «Аль-Райян», восьмикратный чемпион страны, объявил о трансфере новичка − 31-летнего игрока сборной Палестины Мохамеда Салеха. Как написали катарцы на официальном сайте, «этот трансфер должен усилить состав команды для участия во внутренних и международных соревнованиях».

Неизвестно, такого ли эффекта хотел добиться клуб, но из-за полного сходства имени и частичного фамилии болельщики провели параллели с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

💭«Они получили «Салаха дома».

💭«Что-то он не очень похож. Предлагаю им в следующий раз подписать Луиса Диоса, Диогу Жату и Дарвина Нонеса».

💭«Рон Алду уже послал свое резюме в Катар».

💭«Такое ощущение, что они хотели Салаха, но пошли покупать его на Алиэкспресс».

Частичного сходства «Аль-Райяну» достичь удалось, а вот с внешним точно возникли проблемы. Подкинем два варианта для катарцев на будущее.

Иракский левый вингер Хуссейн Али, играющий дома за «Аль-Шорта». И ему всего 27 лет!

Египтянин Ахмех Бахаа (слева). Правда, тут есть проблема: сходство большое, но профессионально в футбол он никогда не играл.